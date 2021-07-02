عبد الحفيظ: هذه كرة القدم.. ومشوار الدوري صعب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد القادر سعيد:

اعتبر سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي تعثر فريقه بالتعادل مع بيراميدز بهدفين لكل فريق في الجولة 27 لمسابقة الدوري سوء توفيق.

وفي تصريحات لقناة الأهلي قال عبد الحفيظ :"أهدرنا فرص بالجملة، صلاح محسن ومحمد شريف ومجدي أفشة في الشوط الثاني، لكن هذه هي كرة القدم".

وأضاف مدير الكرة بالنادي الأهلي :"انتهت المباراة بكل أحداثها الدرامية، وكل يوم سنتعلم شيئاً جديداً من كرة القدم".

وأتم عبد الحفيظ :"مشوار الدوري صعب، ويجب أن تنظر للمباراة التالية دائماً، سنلعب ضد سموحة في الإسكندرية بعد يومين وعلينا أن نستعد لهذه المباراة".

ورفع الأهلي رصيده إلى 42 نقطة جمعها من 20 مباراة، ليظل الفارق مع المصري الثاني نقطة واحدة، والزمالك المتصدر 19 نقطة، مع لعب الثنائي 7 مباريات أكثر من الأحمر، ولو فاز الأهلي بمؤجلاته سيتصدر بفارق نقطتين.