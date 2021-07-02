متعب يعود للأستوديو التحليلي ويعلن شفاءه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

أعلن عماد متعب نجم الأهلي والمنتخب المصري السابق، والمحلل الفني لقنوات "أون تايم سبورتس"، شفاءه بعد تعرضه لأزمة صحية خلال الفترة الأخيرة.

وقال متعب في تصريحات خلال الأستوديو التحليلي لمواجهة الأهلي وبيراميدز في الدوري: "التغيير في وجهي بسبب عمليتي فتق دهني، وعملية أخرى، الحمد لله فترة وانتهت، وأنا الآن بخير".

وأكمل القناص: "أنا بخير، وأشكر الجميع على الدعم الذي لاقيته خلال الفترة الأخيرة، وحب الناس هو أهم شيء اكتسبته من كرة القدم".

وتعرض متعب لأزمة صحية أعلن خلالها أنه سيسافر للخارج للاطمئنان على صحته.

ويلعب الأهلي وبيراميدز على ملعب الأهلي وي السلام ضمن الأسبوع الـ27 للدوري.