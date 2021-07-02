تهديدات جمهور ايفرتون تُرعب رافا بينيتيز والشرطة تتدخل لحماية عائلته

فتحت شرطة إقليم ميرسيسايد في إنجلترا تحقيقًا موسعًا ف وقعة تعليق لافتة تهديد تستهدف على ما يبدو مدرب ايفرتون الجديد رافائيل بينيتيز بالقرب من منزل عائلته.

وانتشرت صور عبر مواقع التواصل الاجتماعي للافتة كتب عليها «نحن نعرف أين تعيش، لا توقع»، والتي يُزعم أنها وضعت بالقرب من منزل الإسباني في ويرال، حيث تعيش عائلته منذ أن كان مدربًا لفريق ليفربول بالفترة من 2004 لـ 2010.

وأصدرت شرطة ميرسيسايد بيانًا رسميًا قالت فيه «يمكننا التأكيد على أن الشرطة تحقق في تقارير عن لافتة تهديد في موقع في كالدي منذ يوم الإثنين 28 يونيو».

ثم أضافت «في حوالي الساعة 7 صباحًا من ذلك اليوم، تم الإبلاغ عن وضع لافتة مصنوعة من ملاءات السرير فوق جدار وشجيرات على ممر سكني، مع صياغة يعتقد أنها تستهدف مدرب كرة القدم رافا بينيتيز».

وآثار ماض بينيتيز مع ليفربول معارضة لتعيينه بين بعض نجوم إيفرتون السابقين، وتم وضع لافتات مختلفة حول ملعب «جوديسون بارك» في الأيام الأخيرة تناهض التعاقد مع صاحب لقب دوري أبطال أوروبا 2005 رفقة الغريم اللدود للتوفيز.

بينما أظهر مؤيدون آخرون دعمهم لرافا، ووضعت لافتة واحدة بالقرب من ملعب إيفرتون يوم الإثنين الماضي وكتب عليها «أهلا بك رافا، من مشجع حقيقي».

وتم تعيين المُدرب البالغ من العمر 61 عامًا في منصب مدرب إيفرتون الجديد نهاية الأسبوع بعد الاتفاق على كل شيء في عقده الذي سيمتد لنحو 3 سنوات قادمة.

وأصبح رافا بينيتيز خامس مدرب دائم لفريق إيفرتون خلال آخر خمس سنوات، وحل محل كارلو أنشيلوتي الذي غادر جوديسون بارك للعودة إلى ريال مدريد في وقت سابق من شهر يونيو الماضي.