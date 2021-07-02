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الامارات | تسديدات.. جواو فيكتور يعلن خطوبته

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الامارات اليوم 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن مدافع فريق بني ياس، البرازيلي جواو فيكتور، عن خطوبته من صديقته كلاوديا هانسين، ونشر اللاعب صورة من مراسم الخطوبة، وقد تلقىّ فيكتور التهاني من قبل عدد من زملائه في «السماوي».

يذكر أن جواو فيكتور من اللاعبين البارزين في صفوف بني ياس، ويعول عليه الفريق خلال الموسم المقبل للمنافسة بموسم المحترفين.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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