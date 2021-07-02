الامارات | تسديدات.. جواو فيكتور يعلن خطوبته

شكرا لقرائتكم خبر عن تسديدات.. جواو فيكتور يعلن خطوبته والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن مدافع فريق بني ياس، البرازيلي جواو فيكتور، عن خطوبته من صديقته كلاوديا هانسين، ونشر اللاعب صورة من مراسم الخطوبة، وقد تلقىّ فيكتور التهاني من قبل عدد من زملائه في «السماوي».

يذكر أن جواو فيكتور من اللاعبين البارزين في صفوف بني ياس، ويعول عليه الفريق خلال الموسم المقبل للمنافسة بموسم المحترفين.

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