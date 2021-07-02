الامارات | «الشارقة للفروسية» يستقبل فرسان القفز في الأسبوع الصيفي الثالث

شكرا لقرائتكم خبر عن «الشارقة للفروسية» يستقبل فرسان القفز في الأسبوع الصيفي الثالث والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنطلق منافسات قفز الحواجز اليوم في الأسبوع الثالث لموسم القفز الصيفي (2021)، والذي ينظمه ويشرف عليه اتحاد الفروسية والسباق، وتقام جميع المنافسات في الصالات المغطاة مكيفة الهواء على ميدان الصالة المغطاة بمركز الشارقة للفروسية.

وتهدف المنافسات الصيفية إلى الإبقاء والمحافظة على مستوى عالٍ من جهوزية الفرسان والخيول من جميع الفئات، في مواجهة صعوبات سفر الفرسان ونقل الخيل التي نتجت عن تفشي وباء كورونا في معظم دول العالم، ما أعاق إقامة الكثير من المعسكرات الصيفية ومشاركاتهم في البطولات الدولية التي تنشط عادة في أوروبا خلال فصل الصيف. وتقام جميع المنافسات الصيفية في الإمارات مع تطبيق لكل الإجراءات الاحترازية المعمول بها في الدولة منذ أكثر من عام، مع اقتصار المنافسات على الفرسان فوق سن 12 سنة، ولا يسمح بالمشاركة لمن هم دونها، ولا بحضور الجمهور، مع مغادرة الفرسان وأطقم العمل للميادين فور انتهاء مشاركتهم في أي من المنافسات.

وتشتمل المنافسات على ستة أشواط تقام في يومين، وتحكم بموجب قوانين الاتحاد الدولي واتحاد الإمارات للفروسية، بواقع ثلاثة أشواط في كل يوم، الأول منها بمواصفات الجولة الواحدة ويبدأ في الثانية بعد الظهر، لمشاركة الفرسان من فئة المبتدئين والأشبال وخيول القفز الصغيرة عمر (4 ـ 5) سنوات، على حواجز (105 ـ 110) سم.

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