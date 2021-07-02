الامارات | عبدالله علي مشرفاً على «الرديف» والفريق الأول للعين

شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالله علي مشرفاً على «الرديف» والفريق الأول للعين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت شركة نادي العين لكرة القدم، أمس، من خلال الحساب الرسمي على «تويتر»، تعيين لاعب الفريق السابق، عبدالله علي، مشرفاً على الفريق الأول والرديف، خلفاً لسلطان راشد. ويعرف عن عبدالله علي قربه من اللاعبين إلى جانب علاقاته الرياضية الواسعة. وسبق له تحقيق

16 لقباً مع النادي، بينها أبطال آسيا 2003، كما ارتدى قميص المنتخب في أكثر من مناسبة. وسبق له أيضاً تولي الإشراف على أكاديمية النادي.

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