الامارات | وجهات جديدة لنجوم دوري الخليج العربي في إجازة الصيف

شكرا لقرائتكم خبر عن وجهات جديدة لنجوم دوري الخليج العربي في إجازة الصيف والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استغل عدد من لاعبي أندية دوري الخليج العربي نهاية الموسم وحصولهم على الإجازة السنوية، بالسفر خارج الدولة، خصوصاً أن العام الماضي شهد أحداثاً استثنائية بداعي جائحة فيروس كورونا المستجد، التي أسهمت في غلق مطارات أغلبية دول العالم، بينما تغير الوضع في العام الجاري مع طرح العديد من اللقاحات وتطبيق الإجراءات الاحترازية، التي ساعدت على عودة حركة السفر بشكل شبه كامل.

وبرزت ثلاث وجهات جديدة مختلفة اختارها اللاعبون للسفر إليها في الصيف الحالي، وهي: جزيرة ميكونوس في اليونان، والعاصمة الروسية موسكو، ومدينة ماربيلا في إسبانيا، وجزيرة سيشيل في شرق قارة إفريقيا، بعدما كانت أبرز الوجهات التي يسافر إليها نجوم الدوري في السنوات الماضية هي كل من لندن في بريطانيا وباريس في فرنسا، ومدريد وبرشلونة في إسبانيا، وميلان في إيطاليا، ولوس أنجلوس ولاس فيغاس في الولايات المتحدة الأميركية.

ونشر العديد من اللاعبين على حساباتهم الشخصية في موقع تبادل الصور ومقاطع الفيديو «إنستغرام»، لقطات تكشف عن سفرهم إلى هذه الوجهات في الأيام الماضية، إذ سافر لاعب شباب الأهلي وليد عباس إلى جزيرة ميكونوس في اليونان، عقب مشاركته مع المنتخب الوطني في مرحلة الإياب من التصفيات المزدوجة المؤهلة إلى كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023، بينما نشر لاعب الجزيرة الدولي خلفان مبارك، صوراً ومقاطع الفيديو أثناء سفره إلى مدينة ماربيلا في إسبانيا، كما كشف لاعب شباب الأهلي والمنتخب الوطني محمد جمعة «بيليه» عن اختياره مدينة موسكو الروسية، لقضاء إجازته السنوية، بعدما نشر صوراً له في العديد من الأماكن الشهيرة فيها وأبرزها الساحة الحمراء.

من جهته، اختار لاعب الوصل والمنتخب الوطني علي صالح، وجهة مختلفة بسفره إلى جزيرة سيشيل في شرق قارة إفريقيا.

في المقابل، حافظت وجهات عدة على مكانتها كأماكن مفضلة للعديد من اللاعبين، وأبرزها الولايات المتحدة الأميركية التي بات يسافر إليها اللاعبون في السنوات الأخيرة، والتي اختارها كل من لاعب شباب الأهلي محمد جابر ولاعب بني ياس فواز عوانة ولاعب النصر محمد الجسمي، إذ سافر اللاعبون الثلاثة معاً إلى مدينة لوس أنجلوس.

بدوره، نشر لاعب شباب الأهلي والمنتخب الوطني محمد مرزوق، صوراً له أثناء سفره إلى البوسنة ثم توجه إلى تنزانيا، أما زميله في «الأبيض» لاعب العين بندر الأحبابي، فقد نشر صوراً له في مدينة برشلونة بإسبانيا.

• لوس أنجلوس والبوسنة وبرشلونة في القائمة.. ولندن وباريس خارجها.

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