الامارات | تسديدات.. إبراهيم القرص.. نجم اليد برتبة «ماجستير»

شكرا لقرائتكم خبر عن تسديدات.. إبراهيم القرص.. نجم اليد برتبة «ماجستير» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - هنّأت أسرة كرة اليد في الدولة، لاعب المنتخب الوطني ونادي الشارقة، إبراهيم القرص، بمناسبة تخرجه وحصوله على شهادة الماجستير في علم الاجتماع التطبيقي «مسار الجريمة والعدالة الجنائية». ويُعد اللاعب أحد العناصر الأساسية في تشكيلة «الملك»، التي نجحت على مدار الموسمين الماضيين في الهيمنة على ألقاب بطولات المسابقات المحلية، بجانب الحصول على برونزية الأندية الآسيوية.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news