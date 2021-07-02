الامارات | سانشو مع مانشستر يونايتد بـ 100 مليون دولار

شكرا لقرائتكم خبر عن سانشو مع مانشستر يونايتد بـ 100 مليون دولار والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توصل مانشستر يونايتد الإنجليزي إلى اتفاق مع بوروسيا دورتموند الألماني، للتعاقد مع المهاجم الواعد جايدون سانشو، لمدة خمس سنوات مقابل 72.9 مليون جنيه إسترليني (100 مليون دولار).

وارتبط سانشو (21 عاماً) بالانتقال إلى ملعب «أولد ترافورد» منذ العام الماضي، ويبدو أن المهمة أنجزت.

وبعد أن رفض يونايتد دفع مبلغ 100 مليون جنيه لدورتموند العام الماضي، أجرى النادي الإنجليزي مفاوضات مع نظيره الألماني، منذ نهاية الموسم المنصرم من أجل إتمام الصفقة.

ورفض دورتموند العرض الأولي البالغ 67 مليون جنيه قبل أن يرفعه يونايتد لإقناع النادي الألماني، وإن كان بسعر أقل بكثير مما أراده قبل 12 شهراً بسبب التداعيات المالية لجائحة فيروس كورونا.

وأشارت التقارير إلى أن سانشو المنخرط حالياً في تشكيلة إنجلترا في كأس أوروبا، والتي تلاقي أوكرانيا في ربع النهائي، حصل على الضوء الأخضر لإتمام شروط العقد وأحكامه.

وسيصبح سانشو ثاني أغلى لاعب كرة قدم إنجليزي عندما ينضم إلى يونايتد، الذي وقع مع المدافع هاري ماغواير قبل عامين من ليستر سيتي مقابل 80 مليون جنيه إسترليني.

وسيعود سانشو إلى القسم الآخر من مانشستر، بعد أن تخرج في أكاديمية سيتي، قبل أن ينضم إلى دورتموند بحثاً عن مركز منتظم مع الفريق الأول في عام 2017.

وسيحصل سيتي على نحو 10 ملايين جنيه من الصفقة، نتيجة بند ينص على حصوله على 15% من قيمة بيع اللاعب، كان قد أدرجه في الصفقة عندما غادر سانشو ملعب الاتحاد. وخاض سانشو 137 مباراة في جميع المسابقات مع دورتموند سجل خلالها 50 هدفاً مؤكداً أنه أحد أبرز نجوم أوروبا الصاعدين. وسجل هدفين في نهائي كأس ألمانيا هذا العام ليقود دورتموند إلى اللقب على حساب لايبزيغ (4-1).

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