الامارات | تسديدات.. غانييف.. محترف في الشواء

شكرا لقرائتكم خبر عن تسديدات.. غانييف.. محترف في الشواء والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 02 يوليو 2021

كشف لاعب شباب الأهلي، الأوزبكي عزيز غانييف، عن تميزه في تجهيز وشواء اللحوم، بعدما نشر صوراً ومقاطع فيديو على حسابه الشخصي في «إنستغرام»، أثناء ذهابه مع أصدقائه إلى رحلة بحديقة مشيرف في دبي، وتولى اللاعب الأوزبكي مهمة الشواء.

ولاقت الصورة إعجاب زملائه اللاعبين وأصدقائه الذين يتابعونه على مواقع التواصل الاجتماعي.

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