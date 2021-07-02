الامارات | تحضيرات بني ياس تنطلق الإثنين المقبل.. والمعسكر في الفجيرة

شكرا لقرائتكم خبر عن تحضيرات بني ياس تنطلق الإثنين المقبل.. والمعسكر في الفجيرة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حدد نادي بني ياس الأحد المقبل موعداً لتجمع اللاعبين في مقر النادي بالشامخة في أبوظبي، وذلك للخضوع للفحوص الطبية إيذاناً ببدء تحضيرات الموسم الجديد الذي ينطلق منتصف الشهر المقبل، ويسعى من خلاله «السماوي» لتحقيق تطلعاته المتمثلة في الفوز بلقب دوري الخليج العربي، عقب المستويات المميزة في الموسم الماضي والذي اختتمه في المركز الثاني.

وذكر مصدر في نادي بني ياس لـ«الإمارات اليوم» أن الفريق سيتجه الإثنين إلى إمارة الفجيرة لإقامة المعسكر التحضيري، بعد أن استقرت الإدارة على إقامة معسكر داخلي بدلاً من السفر إلى الخارج، وذلك بسبب الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا إلى جانب أن المعسكر الماضي الذي أقامه الفريق داخل الدولة كان ناجحاً وساعد «السماوي» على تحقيق النجاحات.

وتنقسم التحضيرات إلى فترتين: الأولى تختص بالجانب البدني الذي سيستمر حتى موعد عيد الأضحى على أن يحصل اللاعبون على راحة لفترة قصيرة قبل خوض المرحلة الثانية، والتي تشهد إقامة مباريات ودية مع الأندية المحلية. على جانب آخر، يصل لاعب الفريق البرازيلي، جواو فيكتور إلى الدولة غداً، بعد قضاء عطلة الصيف في مسقط رأسه، بينا لاتزال الإدارة تبحث عن مهاجم لخلافة البرازيلي بيدرو الذي التحق بصفوف الوحدة عقب نهاية إعارته من الظفرة.

وكانت قرعة دوري الخليج العربي وضعت السماوي في مواجهات من العيار الثقيل في الجولات الثلاث الأولى، إذ سيقابل الوصل والوحدة والعين على التوالي.

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