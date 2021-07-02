الامارات | رمسة ملاعب

شكرا لقرائتكم خبر عن رمسة ملاعب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 02 يوليو 2021

رحيل

أكد إداري في أحد أندية الدوري أن رحيل لاعب دولي عن صفوف الفريق، خلال فترة الانتقالات الحالية إلى فريق منافس، يُعد أمراً طبيعياً، مشيراً إلى أن النادي يمتلك العديد من اللاعبين في المركز نفسه، إلى جانب أن اللاعب حصل على مقابل مادي أفضل.

مقيمون

يتطلع لاعبون مقيمون سبق لهم التدريب واللعب في المراحل السنية، في مختلف الأندية داخل الدولة، إلى إعطائهم أسبقية أفضل من غيرهم للانضمام إلى الفرق، خصوصاً الدرجة الأولى، من خلال لائحة رسمية لتشجيع الآخرين على الاستمرار.

مدرب

استغرب مدرب مواطن توقف الاتصالات بينه وبين الجهة التي طلبت انتدابه للتدريب لديها، حال سؤاله عن مدة العقد وطلبه أن يكون أكثر من موسم واحد ليجد وقتاً كافياً للتخطيط والتنفيذ.

تخفيض

فوجئ لاعب بتخفيض قيمة العرض المالي، الذي قدمه له ناديه الجديد في دوري المحترفين بشكل أقل من العرض الأول، مبيناً أنه توقّع ذلك بعد أن اطمأن النادي إلى أنه سيوقع له حتماً.

مستحقات

ذكر مصدر مطلع بأسرار النادي الكبير، أن الإدارة الحالية في مأزق، بعد أن اشترط لاعبون منحهم مستحقاتهم المالية مقابل إخلاء خاناتهم بالتراضي.

تعاقدات

لايزال الغموض يكتنف مصير التعاقدات في فريق الظفرة، عقب رحيل أكثر من لاعب عن صفوف «فارس الظفرة»، خلال الفترة الماضية، وعدم التعاقد مع مدرب حتى الآن.

إداري

تلقى إداري سابق بأحد أندية دوري الخليج العربي وعداً من مسؤول كبير في النادي، بإعادته لموقعه السابق في الفريق والإستفادة من خبراته الإدارية.

[email protected]

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news