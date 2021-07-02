الامارات | مباريات اليوم

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شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليوم والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 02 يوليو 2021
كأس أوروبا
سويسرا - إسبانيا 20:00
بلجيكا - إيطاليا 23:00
كوبا أميركا
بيرو - باراغواي 01:00
البرازيل - تشيلي 04:00
الدوري البرازيلي
مينيرو - غوينانسي 02:00
كويابا - فلامينغو 03:00
الدوري الأردني
إربد - الوحدات 19:00
الفيصلي - الرمثا 21:30
الدوري السوداني
الهلال - أهلي شندي 20:30
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