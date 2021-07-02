اخبار الرياضه

الامارات | مباريات اليوم

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شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 02 يوليو 2021

كأس أوروبا

سويسرا - إسبانيا 20:00

بلجيكا - إيطاليا 23:00

كوبا أميركا

بيرو - باراغواي 01:00

البرازيل - تشيلي 04:00

الدوري البرازيلي

مينيرو - غوينانسي 02:00

كويابا - فلامينغو 03:00

الدوري الأردني

إربد - الوحدات 19:00

الفيصلي - الرمثا 21:30

الدوري السوداني

الهلال - أهلي شندي 20:30

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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