شكرا لقرائتكم خبر عن يورو 2020: التاريخ يقف بـ جانب لاروخا في مواجهة الحصان الأسود السويسري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يلتقي مساء الغد منتخبا سويسرا وإسبانيا في أولى مباريات دور الـ8 من كأس الأمم الأوروبية «يورو 2020»، وذلك على ملعب جازبروم أرينا، بمدينة سانت بطرسبرج الروسية.

تاريخ المواجهات:

21 مواجهة سابقة جمعت بين المنتخبين، حقق خلالها المنتخب الإسباني الفوز في 15 مباراة، وتعادلا في 5 وفاز المنتخب السويسري في مباراة وحيدة كانت في مونديال 2010، وهي البطولة التي انتهت بتتويج المنتخب الإسباني باللقب.

الأفضلية الساحقة لـ لاروخا لم تنعكس على المواجهات خلال الفترة الأخيرة بين المنتخبين، فمن بين أخر 5 مواجهات دولية بين منتخبي إسبانيا وسويسرا، حقق المنتخب الإسباني الفوز في مباراتين، وتعادلا في اثنين، وفازت سويسرا بمباراتها الوحيدة.

الطريق إلى دور الـ8:

تأهل منتخب إسبانيا من مرحلة المجموعات بعد ان حل ثانيًا في المجموعة الخامسة خلف منتخب السويد، ووصل إلى دور ال8 بعد ان تغلب على منتخب كرواتيا بنتيجة 5-3 بعد وقت اضافي.

منتخب سويسرا كان واحدًا من ضمن 4 منتخبات تأهلت من مرحلة المجموعات لدور ال16، بعد ان احتل المركز الثالث في مجموعته (الأولى)، وواجه منتخب فرنسا في دور الـ16 وفجر واحدة من اكبر مفاجآت البطولة بالاطاحة ببطل مونديال 2018 بعد الفوز بركلات الجزاء 5-4 بعد التعادل في الوقت الأصلي والإضافي بنتيجة 3-3.

مفاتيح اللعب:

كانت عودة سيرخيو بوسكيتس للمنتخب الإسباني بمثابة اضافة كبيرة لثبات منطقة الوسط، فحصل لاعب برشلونة على جائزة نجم المباراة في اخر مباراتين، حيث سجل خلالهما المنتخب الإسباني 10 اهداف بواقع 5 أهداف في كل مباراة، وهو سجل قياسي غير مسبوق.

بجانب بوسكيتس، سيعول المدرب إنريكي على الثلاثي الهجومي،توريس وموراتا وسارابيا، ومن خلفهم لاعب الوسط الواعد بيدري.

في الجهة الأخرى، سيفتقد المدرب فلاديمير بيتكوفيتش لواحد من أهم عناصر اللعب في المنتخب السويسري، وهو جرانيت شاكا، حيث سيغيب لاعب الوسط بداعي الإيقاف، لكن العناصر الهجومية لمفاجأة البطولة ستكون حاضرة في مواجهة الغد، بوجود الهداف هاريس سيفيروفيتش والجناح المهاجم شيردان شاكيري، وفي حراسة المرمى سيكون بطل المباراة الأخيرة، يان سومير، حاضرًا لحماية عرين الفريق ضد لا روخا.

هل تعلم أن:

- للمرة الرابعة يتواجه فيها المنتخب السويسري في الدور ربع نهائي لمسابقة دولية كبرى بعد 3 مناسبات سابقة في كأس العالم 1934، 1938 و1954. المنتخب السويسري خسر جميع المواجهات السابقة.

- هذه هي رابع مواجهة في بطولة كبرى بين المنتخبين الإسباني والسويسري (موديال 1966، مونديال 1994 ومونديال 2010) لكن مواجهة الغد ستكون أول مواجهة بينهما في كأس الأمم الأوروبية.

- ألفارو موراتا على بعد هدف واحد فقط من تحقيق رقم قياسي بأن يكون أفضل هداف إسباني في تاريخ اليورو (رصيده الحالي 5 أهداف، معادلًا سجل فيرناندو توريس).

- منتخب إسبانيا لم يخسر في اخر 12 مباراة دولية (فاز 5 وتعادل 7 – على مستوى 90 دقيقة).