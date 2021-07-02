شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حسن: الشناوي يتحمل مسؤولية الهدف الأول أيضاً والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال أحمد حسن لاعب الأهلي والزمالك السابق ومحلل قنوات أون تايم سبورت، أن حارس مرمى الأهلي محمد الشناوي يتحمل مسئولية الهدف الأول الذي سجله اللاعب إبراهيم عادل.

وأضاف خلال ظهوره التليفزيوني: «الشناوي يتحمل مسؤولية الهدف الأول بسبب توقيت الخروج والتعامل مع الكرة التي سجلها إبراهيم عادل».

وتعادل الأهلي مع بيراميدز، في إطار مباريات الجولة الـ27 من منافسات الجولة الـ27 بنتيجة 2-2 وسط خطأ قاتل للحارس محمد الشناوي في الهدف الثاني الذي سجله إيرك تراوري.