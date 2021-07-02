شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب الدوري المصري بعد تعادل الأهلي وبيراميدز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ترتيب الدوري المصري .. تعادل الأهلي مع منافسه بيراميدز بهدفين لكل منهما في إطار مباريات الجولة الـ27 من منافسات الدوري المصري الممتاز.

وارتفع رصيد المارد الأحمر إلى النقطة رقم 42 من 20 مباراة لعبها ليتواجد في المركز الثالث من ترتيب الدوري فيما احتل بيراميدز المركز الثامن برصيد 38 نقطة.

وأصبح ترتيب الدوري المصري كالتالي:

الزمالك 61

المصري 43

الأهلي 42

سموحة 40

الاتحاد السكندري 38

إنبي 37

مصر المقاصة 36

بيراميدز 35

الجونة 35

طلائع الجيش 34

الإسماعيلي 32

سيراميكا 32

غزل المحلة 32

المقاولون 29

أسوان 24

وادي دجلة 22

البنك الأهلي 22

الإنتاج الحربي 17