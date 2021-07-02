أخضر 20 عاما يفتح صفحة نصف النهائي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فتح المدير الفني للمنتخب السعودي لكرة القدم تحت 20 عاما، الوطني صالح المحمدي أمس صفحة مواجهة المنتخب المصري غدا في دور نصف النهائي لبطولة كأس العرب تحت 20 عاما المقامة حاليا في العاصمة القاهرة، وذلك من خلال إجراء تدريبات خفيفة أعقبت المواجهة الصعبة في الدور ربع النهائي أمس الأول أمام منتخب السنغال والتي انتهت بتأهل الأخضر الشاب بعد أن تغلب على حامل اللقب بضربات الترجيح 3 /2 ضمن الدور ربع النهائي. وكان الوقت الأصلي انتهى بالتعادل 1/1، حيث تقدم الأخضر بهدف في الدقيقة 42 عبر اللاعب عبدالله رديف، ثم تعادل المنتخب السنغالي في الدقيقة 62 بهدف لاعبه سليمان فاي، ليتم اللجوء لضربات الترجيح التي ابتسمت في النهاية للمنتخب السعودي 3/ 2 بعد أن لعب حارس المرمى أسامة المرمش دورا كبيرا من خلال تصديه لثلاث ضربات ترجيح.



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