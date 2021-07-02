صربيا تجهز الفيصلي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اختار بطل كأس خادم الحرمين الشريفين في الموسم الماضي نادي الفيصلي جمهورية صربيا لاحتضان معسكر الفريق الإعدادي للموسم المقبل والذي سينطلق في منتصف شهر يوليو المقبل وحتى الرابع من شهر أغسطس المقبل. حيث من المنتظر أن تنطلق تدريبات الفريق بمقر النادي كمرحلة أولى تحت إشراف المدرب الجديد الإيطالي باولو تراميزاني الذي حل بديلا عن البرازيلي شاموسكا يوم الاثنين المقبل على أن يجري لاعبو الفريق الكشوفات الطبية اللازمة قبل المغادرة لصربيا. كما يتوقع أن يخوض الفريق خلال معسكره الخارجي 4 مواجهات ودية مع عدد من الفرق الصربية.



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