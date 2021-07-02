شكرا لقرائتكم خبر الاتفاق يدشن موسمه بالمحليين وينهي علاقته بميتس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دشن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق بقيادة مدربه الوطني خالد العطوي أمس تدريباته استعدادا للموسم الجديد.

واقتصرت التدريبات على اللاعبين المحليين والذين تقدمهم الظهير الأيمن سعيد المولد المنضم حديثا للفريق، بينما تغيب اللاعبون الأجانب المرتبطون مع منتخباتهم خلال الفترة الحالية، إذ من المنتظر أن ينضموا للفريق في معسكره الخارجي الذي لم تتضح معالمه حتى يوم أمس.

وما زالت إدارة النادي تنتظر الموافقات الرسمية من الجهات ذات العلاقة قبل الإعلان الرسمي عن وجهة المعسكر الخارجي، إلا أنه من المتوقع أن يكون في النمسا خلال منتصف شهر يوليو الحالي.

من جهة أخرى، أشارت مصادر إلى إتمام النادي اتفاقا مع المدافع الأستوني كارول ميتس على إنهاء عقده بالتراضي.

وتعمل الإدارة جاهدة لإنهاء ملف اللاعبين الأجانب قبيل المعسكر الخارجي بعد الاستغناء رسميا عن السنغالي سليمان دوكارا، إذ تنوي التعاقد مع صانع لعب.