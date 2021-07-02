اختبار أولمبي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يخوض المنتخب الأولمبي تحت 23 عاما اليوم بملعب الأمير فيصل بن فهد اختبارا مهما عندما يواجه منتخب أوغندا الأول وديا بمعسكره الحالي بالرياض في إطار برنامجه الإعدادي لأولمبياد طوكيو. ويطمح الجهاز الفني بقيادة سعد الشهري للتعرف على الكرة الأفريقية، خاصة أن مجموعة الأخضر (الرابعة) تضم منتخب ساحل العاج إلى جانب البرازيل وألمانيا.



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