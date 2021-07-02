شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حسن: الأهلي اتعاقب بالتعادل بعد الاستهانة أمام بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال أحمد حسن، نجم المنتخب الوطنى الأسبق، إن الأهلى فرط في الفوز أمام بيراميدز خلال المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما على استاد الأهلى والسلام ضمن منافسات الجولة 27 من عمر مسابقة الدوري.

وقال الصقر خلال تواجده في الاستوديو التحليلى لمباراة الأهلى وبيراميدز إن الأهلى عُوقب بعد الاستهانة أمام بيراميدز، خصوصا في هدف التعادل الذى تسبب فيه محمد الشناوى حارس القلعة الحمراء.

وأشاد أحمد حسن بالروح العالية التي تحلى بها لاعبو بيراميدز حتى اللحظات الأخيرة أمام الأهلى، رغم طرد لاعب ضمن صفوفهم.

وتعادل الأهلي وبيراميدز بهدفين لمثلهما خلال المباراة التي جمعتهما مساء، الخميس، باستاد الأهلي والسلام في الجولة الـ27 لبطولة الدوري المصري. سجل إبراهيم عادل وتراوري ثنائية بيراميدز، فيما سجل ثنائية الأهلي حسين الشحات وكهربا.

بهذه النتيجة رفع الأهلي رصيده إلى 42 نقطة جمعها 20 مباراة، ويبقي في المركز الثالث، كما يرتفع رصيد بيراميدز إلى 35 نقطة ويرتفع للمركز الثامن.