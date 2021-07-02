شكرا لقرائتكم خبر عن أخطاء الشناوي تحرم الأهلي من 5 نقاط مهمة فى صراع الدورى.. ألبوم صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسبب محمد الشناوي، حارس مرمى الأهلي، فى خسارة فريقه خمسة نقاط حتى الآن في صراع بطولة الدوري، بسبب أخطائه القاتلة في بعض المباريات.

محمد الشناوي رغم أنه أحد أهم نقاط القوة في الأهلي إلا أنه ظهر بشكل ضعيف في مباراة سموحة يوم 21 أبريل الماضي، في الجولة الـ11 لبطولة الدوري المصري.

وخسر الأهلي من سموحة 1 – 2 في هذه المباراة التي أقيمت على ملعب الأهلي والسلام، وكانت هذه الهزيمة هي الأولى للأهلي هذا الموسم.

وكرر محمد الشناوي الخطأ في مباراة بيراميدز التى أقيمت مساء الخميس، بعدما ارتكب خطأ ساذجا وتسبب في اهتزاز مرماه بهدف قاتل تعادل به بيراميدز بهدفين لمثلهما في اللقاء الذي جمعهما في الجولة الـ27 للدوري.

أخطاء الشناوي في مباراتي سموحة وبيراميدز تسببت في خسارة الأهلي في المباراة الأولى والتعادل في الثانية ليخسر الأحمر 5 نقاط ثمينة في سباق الصراع على لقب الدوري.

على صعيد متصل، أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، أن الجهاز الفني أغلق صفحة مباراة بيراميدز التي أقيمت اليوم في الأسبوع الـ27 للدوري وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق، للتركيز في المواجهة المقبلة أمام سموحة في إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وأوضح أن الأهلي قدم مباراة قوية أمام بيراميدز ولاحت له العديد من الفرص المحققة، التي كانت كفيلة بتحقيق الفوز، فضلا عن إهدار علي معلول ركلة الجزاء التى حصل عليها الفريق، كما تصدت العرضة لتسديدة محمد شريف.

وأشار إلى أن هذه طبيعة كرة القدم، وأن مشوار بطولة الدوري صعب وطويل، والجهاز الفني سوف يعكف على علاج الأخطاء قبل المواجهات المقبلة.