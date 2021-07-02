شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني: لم نتحكم فى إيقاع المباراة وتركنا الاستحواذ لـ بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، عن حزنه لتعادل فريقه مع بيراميدز بهدفين لكل فريق، مؤكدا أنه غير سعيد، مضيفا: "أهدرنا المباراة في آخر ثلاث دقائق، ولم نتحكم في إيقاع اللقاء ولعبنا بزيادة لاعب، والمباراة كانت مهمة وصعبة للغاية".

وقال موسيماني، خلال المؤتمر الصحفي بعد المباراة: "إن الأهلي ترك السيطرة لبيراميدز في آخر دقائق من المباراة، وعلينا تقبل الأمر من أجل الاستمرار، وهذه الأمور تحدث مع الفرق الكبرى".

وتابع: "سنعاتب أنفسنا ونصحح الأخطاء وكان لدينا سوء حظ مرتين مع لاعبين كبار، علي معلول الذي أهدر ركلة جزاء، ومحمد الشناوي الذي ارتكب الخطأ، ولكن الشناوي تصدى لهجمة خطيرة في المباراة الماضية، ومعلول سجل ركلة جزاء، وأرفض توجيه أصابع الاتهام لأحد من اللاعبين ولدينا طريق طويل لإكماله".

وشدد على أن الشناوي حارس مرمى كبير، والأهلي لا يفكر في ضم حارس مرمى بسبب ارتكاب خطأ من الشناوي، الأهلي فريق كبير وفاز على الزمالك في غياب الشناوي وكان يتواجد علي لطفي وهو حارس مميز. أكمل: "التكتيك اليوم لم يكن جيدا والإعلام يهاجم اللاعبين بعد أداء مباراة بيراميدز".