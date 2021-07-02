7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم الخميس 1 / 7 / 2021

القاهرة - سامية سيد - أبرز 7 أخبار شهدتها الرياضة المصرية اليوم الخميس 1 / 7 / 2021 فى مقدمتها ديانج ينتظر عروضا ألمانية وإنجليزية بعد نهائى إفريقيا.. و6 ملايين دولار بداية المزاد.

بيراميدز يخطف تعادلا قاتلا أمام الأهلى بخطأ محمد الشناوى

تعادل الأهلي وبيراميدز بهدفين لمثلهما خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، الخميس، باستاد الأهلي والسلام في الجولة الـ27 لبطولة الدوري المصري . سجل إبراهيم عادل وتراوري ثنائية بيراميدز، فيما سجل ثنائية الأهلي حسين الشحات وكهربا.

ديانج ينتظر عروضا ألمانية وإنجليزية بعد نهائى إفريقيا.. و 6 ملايين دولار بداية المزاد

كشف محمد عبد الرحمن وكيل اللاعبين أنه قدم عروضاً احترافية للنادي الأهلي بخصوص أليو ديانج لاعب وسط الفريق الأحمر، من الدوري الألماني وكذلك الدوري اللانجليزي، وقال عبد الرحمن في تصريحات لبرنامج "بي أون تايم" : تواصلنا مع إدارة الأهلي، كوننا شركة رياضية تقدم عروض احتراف، وأخبرناهم عن وجود استفسار عن أليو ديانج ولكن الأهلي رد بأن تركيزه الأكبر في بطولة أفريقيا وبعد دوري الأبطال سنقدم عرض رسمي للاعب.

سيد عبد الحفيظ عن التعادل أمام بيراميدز: هذه كرة القدم وسنُعالج الأخطاء

أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، أن الجهاز الفني أغلق صفحة مباراة بيراميدز التي أقيمت اليوم في الأسبوع الـ27 للدوري وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق، للتركيز في المواجهة المقبلة أمام سموحة في إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز.