- 1/6
- 2/6
- 3/6
- 4/6
- 5/6
- 6/6
شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الرياضة المصرية اليوم الخميس 1 / 7 / 2021 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الخميس 1 / 7 / 2021 العديد من الاخبار الهامة أبرزها، بيراميدز يخطف تعادلا قاتلا أمام الأهلى بخطأ محمد الشناوى.
بيراميدز يخطف تعادلا قاتلا أمام الأهلى بخطأ محمد الشناوى
تعادل الأهلي وبيراميدز بهدفين لمثلهما خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، الخميس، باستاد الأهلي والسلام في الجولة الـ27 لبطولة الدوري المصري. سجل إبراهيم عادل وتراوري ثنائية بيراميدز، فيما سجل ثنائية الأهلي حسين الشحات وكهربا.
ديانج ينتظر عروضا ألمانية وإنجليزية بعد نهائى إفريقيا.. و 6 ملايين دولار بداية المزاد
كشف محمد عبد الرحمن وكيل اللاعبين أنه قدم عروضاً احترافية للنادي الأهلي بخصوص أليو ديانج لاعب وسط الفريق الأحمر، من الدوري الألماني وكذلك الدوري اللانجليزي، وقال عبد الرحمن في تصريحات لبرنامج "بي أون تايم" : تواصلنا مع إدارة الأهلي، كوننا شركة رياضية تقدم عروض احتراف، وأخبرناهم عن وجود استفسار عن أليو ديانج ولكن الأهلي رد بأن تركيزه الأكبر في بطولة أفريقيا وبعد دوري الأبطال سنقدم عرض رسمي للاعب.
سيد عبد الحفيظ عن التعادل أمام بيراميدز: هذه كرة القدم وسنُعالج الأخطاء
أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، أن الجهاز الفني أغلق صفحة مباراة بيراميدز التي أقيمت اليوم في الأسبوع الـ27 للدوري وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق، للتركيز في المواجهة المقبلة أمام سموحة في إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز.
جونياس: لاعبو بيراميدز أثبتوا أنهم لا يلعبون من أجل المال فقط
عبّر تاكيس جونياس، المدير الفني لفريق بيراميدز، عن سعادته بالعودة للعمل في الدوري المصري وبتعادل فريقه مع الأهلي بهدفين لكل فريق مساء اليوم، الخميس، في الدوري، وتمنى التوفيق للأهلي وأن يفوز بلقب دوري أبطال أفريقيا، لأن الأهلي أفضل فريق في مصر حاليا.
5 لاعبين من الأهلي وبيراميدز يخضعون لكشف المنشطات
خضع 5 لاعبين من الأهلى وبيراميدز لكشف المنشطات عقب انتهاء المباراة التى جمعت الفريقين باستاد السلام، وشهدت التعادل الايجابى 2-2.
فيفا يسمح للمنتخب الأولمبى باختيار لاعبين من "القائمة المفتوحة" فى طوكيو
قرر الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، السماح للمنتخبات الأولمبية لكرة القدم ومن بينها منتخب مصر الأولمبى بقيادة شوقى غريب باختيار لاعبين من القائمة المفتوحة التى إرسالها للفيفا من قبل، وعدم الاقتصار على الاختيار من قائمة الـ50 لاعبا فقط.
شاهد.. لحظات توقيع "الجزيرى" عقد انضمامه نهائيًا إلى الزمالك حتى 2024
نشر الموقع الرسمى لنادى الزمالك، لحظات توقيع التونسي سيف الدين الجزيري على عقود انضمامه للفريق بشكل نهائي، بعدما أقام لاعبو الزمالك ممرا شرفيا قبل انطلاق تدريب اليوم للجزيري بعد إعلان الإدارة عن تفعيل بند شراء اللاعب من المقاولون وكانت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك قد نجحت في تفعيل بند شراء التونسي سيف الدين الجزيري مهاجم الفريق المعار من المقاولون العرب.
سيف الجزيري: الانتماء للزمالك "شرف".. وأتمنى أقدم إضافة قوية للفريق
أعرب سيف الدين الجزيري مهاجم الزمالك عن سعادته البالغة بعد تفعيل تعاقده مع الزمالك حتى عام 2024، وقال اللاعب: "شرف لي أن أتواجد داخل القلعة البيضاء خلال الفترة المقبلة"، وأكد الجزيري إنه سيسعى خلال الفترة المقبلة ليكون على قدر الثقة والمسؤولية، وأن يكون إضافة قوية للفريق.