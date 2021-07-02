أخبار الرياضة المصرية اليوم الخميس 1 / 7 / 2021

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الخميس 1 / 7 / 2021 العديد من الاخبار الهامة أبرزها، بيراميدز يخطف تعادلا قاتلا أمام الأهلى بخطأ محمد الشناوى.

بيراميدز يخطف تعادلا قاتلا أمام الأهلى بخطأ محمد الشناوى

تعادل الأهلي وبيراميدز بهدفين لمثلهما خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، الخميس، باستاد الأهلي والسلام في الجولة الـ27 لبطولة الدوري المصري. سجل إبراهيم عادل وتراوري ثنائية بيراميدز، فيما سجل ثنائية الأهلي حسين الشحات وكهربا.

ديانج ينتظر عروضا ألمانية وإنجليزية بعد نهائى إفريقيا.. و 6 ملايين دولار بداية المزاد

كشف محمد عبد الرحمن وكيل اللاعبين أنه قدم عروضاً احترافية للنادي الأهلي بخصوص أليو ديانج لاعب وسط الفريق الأحمر، من الدوري الألماني وكذلك الدوري اللانجليزي، وقال عبد الرحمن في تصريحات لبرنامج "بي أون تايم" : تواصلنا مع إدارة الأهلي، كوننا شركة رياضية تقدم عروض احتراف، وأخبرناهم عن وجود استفسار عن أليو ديانج ولكن الأهلي رد بأن تركيزه الأكبر في بطولة أفريقيا وبعد دوري الأبطال سنقدم عرض رسمي للاعب.

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