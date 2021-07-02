شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار النادي الاهلي اليوم الخميس 1 / 7 / 2021 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أخبار النادي الأهلي اليوم، الخميس، الموافق 1 / 7 / 2021 شهدت العديد من الأخبار والأحداث المهمة، التى يأتي في مقدمتها تعادل الفريق مع بيراميدز بهدفين لمثلهما خلال مباراتهما بالدوري.ونرصد في التقرير التالي، أهم أخبار الأهلي اليوم:
سيد عبد الحفيظ عن التعادل أمام بيراميدز: هذه كرة القدم وسنُعالج الأخطاء
أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، أن الجهاز الفني أغلق صفحة مباراة بيراميدز التي أقيمت اليوم في الأسبوع الـ27 للدوري وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق، للتركيز في المواجهة المقبلة أمام سموحة في إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز.
تعادل الأهلي وبيراميدز بهدفين لمثلهما خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، الخميس، باستاد الأهلي والسلام في الجولة الـ27 لبطولة الدوري المصري. سجل إبراهيم عادل وتراوري ثنائية بيراميدز، فيما سجل ثنائية الأهلي حسين الشحات وكهربا.
بهذه النتيجة رفع الأهلي رصيده إلى 42 نقطة جمعهم 20 مباراة، ويبقي في المركز الثالث، كما يرتفع رصيد بيراميدز إلى 35 نقطة ويرتفع للمركز الثامن.
5 لاعبين من الأهلي وبيراميدز يخضعون لكشف المنشطات
خضع 5 لاعبين من الأهلى وبيراميدز لكشف المنشطات عقب انتهاء المباراة التى جمعت الفريقين باستاد السلام، وشهدت التعادل الايجابى 2-2.
وخضع من بيراميدز لكشف المنشطات 3 لاعبين هم نبيل دونجا ومحمد حمدي وعمر جابر، ومن الأهلى الثنائى علي معلول ورامي ربيعة.
جماهير الأهلي تحمل الشناوي مسئولية التعادل مع بيراميدز
حمّلت جماهير الأهلي المتواجدة في استاد الأهلي والسلام محمد الشناوي قائد الفريق الأحمر تعادل فريقها مع بيراميدز في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الـ27 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.