شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار النادي الاهلي اليوم الخميس 1 / 7 / 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أخبار النادي الأهلي اليوم، الخميس، الموافق 1 / 7 / 2021 شهدت العديد من الأخبار والأحداث المهمة، التى يأتي في مقدمتها تعادل الفريق مع بيراميدز بهدفين لمثلهما خلال مباراتهما بالدوري.

ونرصد في التقرير التالي، أهم أخبار الأهلي اليوم:

سيد عبد الحفيظ عن التعادل أمام بيراميدز: هذه كرة القدم وسنُعالج الأخطاء