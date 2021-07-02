شكرا لقرائتكم خبر عن جهاد جريشة حكما لمباراة سيراميكا وأسوان.. وطارق مجدى للإنتاج والجونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت لجنة الحكام باتحاد الكرة أسماء حكام مباريات غد الجمعة فى الاسبوع الـ28 من عمر الدورى المصرى، وقررت اللجنة تعيين الحكم الدولى جهاد جريشة لإدارة مباراة سيراميكا وأسوان، وأمين عمر حكما للفيديو.

واختارت اللجنة الحكم طارق مجدى لمباراة الإنتاج الحربى والجونة ومعه سيد شعبان حكما للفيديو، وأسندت اللجنة مباراة البنك الأهلى والمصرى للحكم محمد الصباحى ومعه صبحى العمراوى للفيديو.

وتنتظر إدارة نادى سيراميكا نتيجة مواجهة أسوان المقرر لها في الخامسة مساء غد الجمعة، على ملعب استاد السويس، بالجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز لدراسة مدى إمكانية إجراء بعض التغييرات على الجهاز الفنى وحسم مصيره بعد تراجع النتائج خلال الفترة الماضية بسبب سوء التوفيق الذي يواجه الجهاز الفني في الفترة الأخيرة.

وغابت الانتصارات عن فريق سيراميكا في آخر 5 مباريات، حيث خسر أمام إنبي بهدفين نظيفين وتعادل مع سموحة بهدف لمثله وتعادل مع طلائع الجيش بهدفين مقابل هدفين وخسر أمام الجونة بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وكشف مصدر لـ"الخليج 365" عدم رضاء إدارة نادى سيراميكا عن نتائج الفريق مؤخرا خصوصا بعدما كان المسئولين يرغبوا في تواجد الفريق بالمراكز المتقدمة من جدول الدوري والمنافسة على المربع الذهبي بعد التدعيم بأفضل النجوم الكبار في بداية الموسم.

ويحتل سيراميكا المركز الثانى عشر فى ترتيب جدول الدوري المصري برصيد 32 نقطة بعد أن خاض 26 مباراة فاز فى 7 لقاءات وتعادل فى 11 مباراة وخسر 8 مباريات.

عنف ضياء السيد، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى سيراميكا، لاعبيه بعد النتائج السلبية التي عانى منها الفريق مؤخرا، وأثرت على ترتيبه في جدول الدورى المصري وكان أخرها السقوط أمام الجونة في الجولة 27.

وأظهر السيد العين الحمرا للاعبيه بعدما كانت الخسارة أمام الجونة بمثابة القشة التي قسمت ظهر البعير حيث لام المدرب لاعبيه على إهدار الفرص وعدم استغلالها بالشكل الأمثل وحملهم مسئولة السقوط أمام الفريق الساحلى بعدما كانوا متقدمين بهدفين لم يحافظوا عليهما.

ومنح ضياء السيد لاعبيه فرصة أخيرة لتصحيح المسار والعودة إلى النتائج الإيجابية في المباراة المقبلة المقرر لها أمام أسوان على ستاد السويس الجديد ضمن منافسات الجولة 28 من عمر مسابقة الدورى.

وفى سياق متصل قال ضياء السيد، المدير الفني لـ"سيراميكا"، إن فريقه يتعرض لظلم تحكيمى متكرر، موضحا أن الأخطاء زادت عن الحد المسموح به، وكلفت لاعبيه خسارة مباريات مهمة أثرت على ترتيب الفريق في جدول الدوري.