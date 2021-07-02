جدول ترتيب هدافى بطولة الدورى المصرى عقب مباراة الأهلي وبيراميدز

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القاهرة - سامية سيد - تصدر أحمد ياسر ريان، مهاجم سيراميكا، ترتيب هدافى الدورى المصرى عقب إقامة مباراة الأهلي وبيراميدز ضمن منافسات الجولة الـ27 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

بيراميدز يخطف تعادلا قاتلا أمام الأهلى بخطأ محمد الشناوى

تعادل الأهلي وبيراميدز بهدفين لمثلهما خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، الخميس، باستاد الأهلي والسلام في الجولة الـ27 لبطولة الدوري المصري. سجل إبراهيم عادل وتراوري ثنائية بيراميدز، فيما سجل ثنائية الأهلي حسين الشحات وكهربا.

جدول ترتيب هدافى بطولة الدورى المصرى الممتاز تصدر أحمد ياسر ريان، مهاجم سيراميكا، ترتيب هدافى الدورى المصرىبرصيد 14 هدفا، وجاء المغربي أشرف بن شرقى، نجم الزمالك، في المركز الثانى برصيد 12 هدفا، بينما احتل عمر كمال لاعب المصري المركز الثالث برصيد 11 هدفا بالتساوى مع أحمد سمير، مهاجم طلائع الجيش.



