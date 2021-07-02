شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يخطف تعادلا قاتلا أمام الأهلى بخطأ محمد الشناوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعادل الأهلي وبيراميدز بهدفين لمثلهما خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، الخميس، باستاد الأهلي والسلام في الجولة الـ27 لبطولة الدوري المصري. سجل إبراهيم عادل وتراوري ثنائية بيراميدز، فيما سجل ثنائية الأهلي حسين الشحات وكهربا.

بهذه النتيجة رفع الأهلي رصيده إلى 42 نقطة جمعهم 20 مباراة، ويبقي في المركز الثالث، كما يرتفع رصيد بيراميدز إلى 35 نقطة ويرتفع للمركز الثامن.

جاءت بدالية المباراة حماسية ونشطة للغاية من جانب الفريقين خاصة من جانب الأهلي الذي ضغط مُبكراً وأهدر طاهر محمد طاهر فرصة تسجيل هدف مُباغت للمارد الأحمر، قبل أن يرد بيراميدز بأكثر من هجمة عن طريق إبراهيم عادل وعبد الله السعيد ورمضان صبحي.

وأشهر محمد عادل حكم المباراة بطاقة صفراء لحمدي فتحي لاعب الأهلي للخشونة مع إبراهيم عادل في الدقيقة 21.. استحوذ بيراميدز على مجريات المباراة ووسط الملعب وكاد يُسجل هدفاً عن طريق رمضان صبحي، لكن الكرة كانت ضعيفة وأمسك بها محمد الشناوي.

وأشهر الحكم بطاقة صفراء لأحمد أيمن منصور، وحاول الأهلي استعادة وسط الملعب الذي سيطر عليه بيراميدز.

ونال إبراهيم عادل بطاقة صفراء للخشونة مع رامي ربيعة في الدقيقة 38، قبل أن يُشهر الحكم بطاقة صفراء لـ نبيل عماد دونجا للخشونة المبالغ فيها مع حمدي فتحى.

وألغى الحكم هدفا سجله أفشة للأهلي بداعي التسلل بعد الرجوع لتقنية الفار، ونال دونجا بطاقة حمراء مباشرة بعد خشونة مُجددة ليتم طرده قبل نهاية الشوط الأول بلحظات.

وجاء تشكيل الأهلى كالتالي: حراسة المرمى: محمد الشناوي،خط الدفاع: علي معلول ورامي ربيعة وبدر بانون وأكرم توفيق،خط الوسط: أليو ديانج وعمرو السولية وحمدي فتحي،خط الهجوم: طاهر محمد طاهر وأفشة ومحمد شريف.

بينما دخل بيراميدز المباراة بالتشكيل التالي:حراسة المرمى: أحمد الشناوى،خط الدفاع: أحمد أيمن منصور - أحمد سامي - أحمد فتحي - محمد حمدي،خط الوسط: نبيل دونجا - عبد الله السعيد - إبراهيم حسن - إيريك تراوري - رمضان صبحي،خط الهجوم: إبراهيم عادل.

بدأ الشوط الثاني بتغيير أهلاوي بنزول حسين الشحات بدلاً من حمدي فتحي، وواصل بيراميدز السيطرة على مجريات المباراة وسجل إبراهيم عادل هدف التقدم لبيراميدز في الدقيقة 47 بعدما تلقى تمريرة جيدة من رمضان صبحي وأودعها إبراهيم في شباك الشناوي.

نشط أداء الأهلي بعد هدف بيراميدز وسجل حسين الشحات هدف التعادل للأهلي في الدقيقة 50 بعدما ارتدت كرة سددها أفشة تصدى لها أحمد الشناوي.

وزادت المباراة سخونة بين الفريقين بحثاً عن هدف ثان، واحتسب الحكم ضربة جزاء للأهلي بعد عرقلة طاهر محمد طاهر لكن على معلول أهدر الركلة وسدد الكرة خارج القائمة في الدقيقة 61.

بعد إهدار ركلة الجزاء سيطر الأهلي على المباراة تماماً لكن الهجمات المرتدة لفريق بيراميدز شكّلت خطورة واضحة على مرمى الأهلي وقاد أبراهيم حسن أكثر من هجمة.

وخرج طاهر محمد طاهر وأكرم توفيق وشارك بدلاً منهما كهربا وصلاح محسن، وواصل الأهلي الضغط إلى أن سجل كهربا هدف التقدم للمارد الأحمر في الدقيقة 81، وأهدر صلاح محسن فرصة تسجيل هدف ثالث للأهلي بعدما تلقى تمريرة جيدة من كهربا لكنه سددها بعيداً عن الشباك.

وارتكب محمد الشناوي خطأ ساذج تسبب في دخول مرماه هدف في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع حيث سجل تراوري هدف تعادل به لفريق بيراميدز بعدها ينتهي اللقاء بالتعادل بهدفين لمثلهما.