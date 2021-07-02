شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب بطولة الدورى المصرى عقب مباراة الأهلي وبيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل فريق الزمالك تصدر جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، عقب إقامة مباراة الأهلي وبيراميدز ضمن منافسات الجولة الـ27 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

بيراميدز يخطف تعادلا قاتلا أمام الأهلى بخطأ محمد الشناوى

تعادل الأهلي وبيراميدز بهدفين لمثلهما خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، الخميس، باستاد الأهلي والسلام في الجولة الـ27 لبطولة الدوري المصري. سجل إبراهيم عادل وتراوري ثنائية بيراميدز، فيما سجل ثنائية الأهلي حسين الشحات وكهربا.

تصدر فريق الزمالك جدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز برصيد 61 نقطة، بينما يأتى فى المركز الثانى المصرى البورسعيدى برصيد 43 نقطة، وفى المركز الثالث الاهلى برصيد 42 نقطة، وفى المركز الرابع سموحة برصيد 40 نقطة .



