شكرا لقرائتكم خبر عن جونياس: لاعبو بيراميدز أثبتوا أنهم لا يلعبون من أجل المال فقط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبّر تاكيس جونياس، المدير الفني لفريق بيراميدز، عن سعادته بالعودة للعمل في الدوري المصري وبتعادل فريقه مع الأهلي بهدفين لكل فريق مساء اليوم، الخميس، في الدوري، وتمنى التوفيق للأهلي وأن يفوز بلقب دوري أبطال أفريقيا، لأن الأهلي أفضل فريق في مصر حاليا.

وقال خلال المؤتمر الصحفي إنه تولى المهمة من ثلاثة أيام، ولم يستطع تغيير طريقة اللعب في يومين واللعب بطريقته المعروفة ولكن خلال الثلاثة أيام هؤلاء اللاعبون كشفوا له أمورا كثيرة تجعله يشعر أنه سيخلق شيئا عظيما ولديه إمكانيات عالية، مضيفا: "قلت من قبل إن لاعبي بيراميدز يستطيعون تحقيق أشياء أفضل من ذلك والجميع يلومون لاعبي بيراميدز أن همهم الأموال، واليوم أثبتوا أنهم لا يلعبون من أجل المال فقط".

وأضاف: "لاعبو بيراميدز يلعبون لأشياء شخصية وقدموا أفضل من 100% وأنا هنا لمساعدتهم في تقديم أفضل ما لديهم"، وأشار إلى أن فريقه لو لعب الشوط الثاني بالـ11 لاعبا لكانت الأمور تغيرت، ومن حسن الحظ أن الأهلي أهدر ركلة جزاء والعديد من الفرص ولكن نحن أهدرنا فرصا أيضا.

واستطرد أن كل الناس تعرف شخصيته وطريقته كمدرب وعليهم الصبر حتى يشاهدوا بيراميدز بشكل مختلف وهي لا تلعب أمام الأهلي والزمالك ليخسر ولكن للفوز والمنافسة على البطولة، كما فعل اليوم ولعب بطريقة هجومية.

وأردف أنه سيحاول العودة للمنافسة وهناك 11 مباراة وهدفنا الفوز في كل المباريات وهذا لا يحدث بالكلام ولكن بالأفعال، مضيفا: "نحترم كل الفرق ولا نخشى أحدا، لأن لاعبي بيراميدز لديهم شخصية وإمكانيات عالية".