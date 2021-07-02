شكرا لقرائتكم خبر عن 5 لاعبين من الأهلي وبيراميدز يخضعون لكشف المنشطات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - خضع 5 لاعبين من الأهلى وبيراميدز لكشف المنشطات عقب انتهاء المباراة التى جمعت الفريقين باستاد السلام، وشهدت التعادل الايجابى 2-2.
وخضع من بيراميدز لكشف المنشطات 3 لاعبين هم نبيل دونجا ومحمد حمدي وعمر جابر، ومن الأهلى الثنائى علي معلول ورامي ربيعة.
وتعادل الأهلي وبيراميدز بهدفين لمثلهما خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، الخميس، باستاد الأهلي والسلام في الجولة الـ27 لبطولة الدوري المصري. سجل إبراهيم عادل وتراوري ثنائية بيراميدز، فيما سجل ثنائية الأهلي حسين الشحات وكهربا.
بهذه النتيجة رفع الأهلي رصيده إلى 42 نقطة جمعها 20 مباراة، ويبقي في المركز الثالث، كما يرتفع رصيد بيراميدز إلى 35 نقطة ويرتفع للمركز الثامن.