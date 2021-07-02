شكرا لقرائتكم خبر عن 5 لاعبين من الأهلي وبيراميدز يخضعون لكشف المنشطات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خضع 5 لاعبين من الأهلى وبيراميدز لكشف المنشطات عقب انتهاء المباراة التى جمعت الفريقين باستاد السلام، وشهدت التعادل الايجابى 2-2.

وخضع من بيراميدز لكشف المنشطات 3 لاعبين هم نبيل دونجا ومحمد حمدي وعمر جابر، ومن الأهلى الثنائى علي معلول ورامي ربيعة.