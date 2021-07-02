جماهير الأهلي تحمل الشناوي مسئولية التعادل مع بيراميدز

القاهرة - سامية سيد - حمّلت جماهير الأهلي المتواجدة في استاد الأهلي والسلام محمد الشناوي قائد الفريق الأحمر تعادل فريقها مع بيراميدز في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الـ27 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وتعادل الأهلي وبيراميدز بهدفين لمثلهما خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، الخميس، باستاد الأهلي والسلام في الجولة الـ27 لبطولة الدوري المصري. سجل إبراهيم عادل وايريك تراوري ثنائية بيراميدز، فيما سجل ثنائية الأهلي حسين الشحات ومحمود كهربا.

بهذه النتيجة رفع الأهلي رصيده إلى 42 نقطة جمعها 20 مباراة، ويبقي في المركز الثالث، كما يرتفع رصيد بيراميدز إلى 35 نقطة ويرتفع للمركز الثامن.

جاءت بداية المباراة حماسية ونشطة للغاية من جانب الفريقين خاصة من جانب الأهلي الذي ضغط مُبكراً وأهدر طاهر محمد طاهر فرصة تسجيل هدف مُباغت للمارد الأحمر، قبل أن يرد بيراميدز بأكثر من هجمة عن طريق إبراهيم عادل وعبد الله السعيد ورمضان صبحي.