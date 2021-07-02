شكرا لقرائتكم خبر عن ميار شريف تتأهل إلى ربع نهائى بطولة فرنسا للتنس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجحت مـيـار شـريـف، بطلة مصر في التنس فى هزيمة الـروسـيـة فـالـنـتـيـنـا إيـڤـاخـنـيـنـكـو 2-1 (1-6 ، 6-2 ، 6-3)، وـتـأهـلت إلـى ربـع نـهـائـي بـطـولـة فرنسا الدولية لـلـتـنـس.

يذكر أن ميار شريف تقدمت مؤخرا للمركز 117 عالميا في تصنيف محترفات التنس. واستطاعت ميار فى شهور قليلة أن تضع نفسها فى مصاف كبار النجوم، وبدأت تتصاعد شيئا فشيئا فى الترتيب العالمى للعبة، ورفعت بالفعل علم مصر فى أكثر من مناسبة رياضية كبرى، وجاءت اللحظة التى سطرت فيها التاريخ بحروف من نور، حينما شاركت فى فرنسا المفتوحة للتنس العام الماضى.

وتخطت ميار شريف الأدوار التمهيدية وشاركت بالفعل فى النهائيات، وهو إنجاز غير مسبوق للاعبة مصرية أن تصل لهذه الأدوار من واحدة من أهم البطولات العالمية.