شكرا لقرائتكم خبر عن سمير كمونة ينتقد أداء الأهلي أمام بيراميدز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انتقد سمير كمونة، مدافع الأهلي السابق، الأداء الذي ظهر عليه لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي خلال الشوط الأول من مباراة بيراميدز.

وقال سمير كمونة، في تصريحات بيرنامج «استاد المصري اليوم»، الذي تقدمه الكاتبة الصحفية ياسمين عبدالعزيز: «الأهلي لم يظهر بأفضل مستوى له خلال الشوط الأول من مباراة بيراميدز باستثناء في الدقائق الأخيرة من الشوط».

وأضاف: «الفريق الأحمر، لم تكن له أي شراسة هجومية خلال الشوط الأول، لذلك يجب على الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأحمر أن يغير من استراتيجيته في الشوط الثاني، بخروج أحد لاعبي خط الوسط ونزول لاعب في مركز الجناح، على أن يلعب أفشة، في مركز صانع الألعاب».