شكرا لقرائتكم خبر عن عصام مرعي: لم أر لاعبي بيراميدز بهذا الحماس منذ بداية الدوري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أشاد عصام مرعي، نجم الزمالك السابق، بالمستوى الذي ظهر عليه لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز خلال الشوط الأول من مباراة الأهلي.

وانتهى الشوط الأول من مباراة الأهلي وبيراميدز، بالتعادل السلبي بدون أهداف، في المباراة المقامة بينهما حاليًا على استاد السلام، ضمن مباريات الجولة السابعة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

وقال عصام مرعي، في تصريحات ببرنامج «ستاد المصري اليوم»، الذي تقدمه الكاتبة الصحفية ياسمين عبدالعزيز: «لاعبو بيراميدز ظهروا بمستوى جيد، خلال الشوط الأول، حيث كانوا يقاتلون على كل كرة في الملعب، لم أر حالة اللاعبين بهذا الحماس منذ فترة طويلة».

وأضاف: «لو ظهر لاعبو بيراميدز بهذا المستوى مند بداية الموسم، لكان بيراميدز منافسًا قويًا على بطولة الدوري مع الأهلي والزمالك».