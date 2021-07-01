شكرا لقرائتكم خبر عن «بياخد فلوس أكتر من اللي يستحقها».. ميدو يهاجم لاعب بيراميدز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انتقد أحمد حسام ميدو، نجم الزمالك السابق، تدخل نبيل عماد «دونجا»، لاعب خط وسط بيراميدز ضد حمدي فتحي لاعب الأهلي في مباراة الفريقين الجارية الآن بملعب السلام وي الأهلي.

وأشهر الحكم محمد عادل البطاقة الحمراء في وجه نبيل عماد «دونجا» بعد التدخل العنيف ضد حمدي فتحي مع نهاية الشوط الأول الذي حسمه التعادل السلبي.

وكتب ميدو عبر حسابه بتويتر: «أنا عمري ما شوفت لعّيب عنده إنذار يخش في كورة مشتركة كده في ماتش كبير».

وأكمل: «دونجا نموذج لبعض اللعيبة اللي بياخدوا فلوس اكتر بكتير من اللي يستحقوها سواء من الناحية الفنية أو من حيث شخصيته في الملعب».