شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي وبيراميدز .. هدف أبيض وبطاقة حمراء في ملخص الفترة الأولى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انتهت الفترة الأولى في لقاء الأهلي وبيراميدز بالتعادل السلبي وذلك في إطار مواجهات الجولة السابعة والعشرين من منافسات الدوري المصري الممتاز.

وشهد اللقاء جانبًا خططيًّا قويًّا ومغلقًا من كلا المدربين وهو ما أثر سلبًا على ظهور الفنيات الهجومية للاعبي الفريقين بسبب اختفاء المساحات الخالية وتواجد أكثر من لاعب في مركز وسط الملعب المدافع.

وتحصل عماد نبيل دونجا لاعب بيراميدز على بطاقة حمراء بعد تدخل عنيف على حمدي فتحي في الدقيقة 45+2، وهو ما يعد أبرز ظواهر الفترة الأولى بجانب إشهار البطاقة الصفراء لإبراهيم عادل وأحمد أيمن منصور وحمدي فتحي من جانب الأهلي.

الأهلي وبيراميدز ملخص الشوط الأول

وأهدر محمد شريف فرصة التقدم للمارد الأحمر في بداية اللقاء بعد أن صوب الكرة أعلى عارضة الحارس أحمد الشناوي فيما سجل محمد مجدي أفشة هدفًا من هجمة منظمة ولكن تم إلغاؤه بداعي التسلل.

وظهر رمضان صبحي بمحاولة هجومية مميزة ولكنها انتهت بتصويبة في يد الحارس محمد الشناوي، وأظهر أكرم توفيق مجهودا بدنيًّا كبيرًا وأفسد هجمات بيراميدز من الجانب الأيمن.