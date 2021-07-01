شكرا لقرائتكم خبر عن صورة نادرة لفاكهة الكرة المصرية مع شحتة أثناء قيادتهم الإسماعيلى للتتويج بدروى 1991 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - جمعت صورة نجما الدراويش على أبو جريشة، فاكهة الكرة المصرية، والكابتن شحته، خلال إدارتهم إحدى مباريات الإسماعيلى، فى الدورى المصرى موسم 1990 – 1991، التى توج بها هذا الموسم بعد مباراة فاصلة مع الأهلى، ليكون اللقب الثانى فى تاريخ الدراويش.



على أبو جريشة وشحته

ونشر حساب على أبو جريشة، عبر انستجرام، صورته مع شحته، صحبها بتعليق: "لقطة نادرة لفاكهة الكرة المصرية الكابتن على أبو جريشة، برفقة الكابتن شحته، أثناء تدريبهم للنادى الإسماعيلى فى التسعينات، واستطاع الإسماعيلى تحت فترة قيادتهم الحصول على المركز الأول ببطولة الدورى الممتاز موسم 1990/1991، وهى البطولة الثانية للإسماعيلى".





من ناحية أخرى، واصل فريق الكرة الاول بالنادى الإسماعيلى، استعداداته للقاء الاتحاد السكندرى فى بطولة الدورى، والمقرر إقامته الاثنين المقبل، على ملعب النادى الإسماعيلى معقل الدراويش.

بدأ المران بمحاضرة استمرت 10 دقائق طالب فيها الجهاز الفنى من لاعبيه الاستمرار فى تقديم الأداء الجيد والنتائج المتميزة من أجل تحسين وضع الفريق فى جدول المسابقة ووضعه فى المكانة التى يستحقها.

بعد المحاضرة تم تقسيم الفريق لمجموعتين لزيادة التركيز والانسجام بين الفريق، ثم قام الكابتن حمد إبراهيم، المدرب العام بقيادة الفريق فى بعض الوحدات البدنية وتدريبات التحرك بدون كرة.