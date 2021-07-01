شكرا لقرائتكم خبر عن حسين الشحات يتعادل للأهلى فى شباك بيراميدز بالدقيقة 50.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجل حسين الشحات لاعب الأهلى هدف التعادل لفريقه فى شباك بيراميدز فى الدقيقة 50 من عمر المباراة المقامة حاليا بين الفريقين على ستاد الأهلى والسلام ضمن منافسات الجولة 27 من الدورى.

وجاء تشكيل الأهلى كالتالي: حراسة المرمى: محمد الشناوي،خط الدفاع: علي معلول ورامي ربيعة وبدر بانون وأكرم توفيق،خط الوسط: أليو ديانج وعمرو السولية وحمدي فتحي،خط الهجوم: طاهر محمد طاهر وأفشة ومحمد شريف.

بينما دخل بيراميدز المباراة بالتشكيل التالي:حراسة المرمى: أحمد الشناوى،خط الدفاع: أحمد أيمن منصور - أحمد سامي - أحمد فتحي - محمد حمدي،خط الوسط: نبيل دونجا - عبد الله السعيد - إبراهيم حسن - إيريك تراوري - رمضان صبحي،خط الهجوم: إبراهيم عادل.

يحتل المارد الاحم المركز الثالث برصيد 41 نقطة بعدما لعب 19 مباراة فاز فى 12 لقاء وتعادل فى 5 مواجهات وخسر مباراتين وسجل لاعبيه 35 هدفاً وتلقت شباكه 14 هدفاً ومازال لديه سبعة مباريات مؤجلة.

بينما يحتل بيراميدز المركز الحادى عشر برصيد 34 نقطة بعد أن لعب 22 مباراة فاز فى 8 لقاءات وتعادل فى 10 مواجهات وخسر 4 مباريات وسجل لاعبيه 31 هدفاً وتلقت شباكه 26 هدفاً ومازال لديه 4 لقاءات مؤجلة