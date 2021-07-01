- 1/30
- 2/30
- 3/30
- 4/30
- 5/30
- 6/30
- 7/30
- 8/30
- 9/30
- 10/30
- 11/30
- 12/30
- 13/30
- 14/30
- 15/30
- 16/30
- 17/30
- 18/30
- 19/30
- 20/30
- 21/30
- 22/30
- 23/30
- 24/30
- 25/30
- 26/30
- 27/30
- 28/30
- 29/30
- 30/30
شكرا لقرائتكم خبر عن جماهير الأهلى تهاجم رمضان صبحى أثناء خروجه من الملعب..وحضور البدرى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - هاجم جمهور الاهلى المتواجد حاليا بملعب السلام رمضان صبحى لاعب فريق بيراميدز، خلال مغادرة أرض الملعب والتوجه إلى غرفة خلع الملابس بين شوطى المباراة المقامة حاليا بين الفريقين في بطولة الدورى المصرى الممتاز.
وفي ذات اللقاء حضر حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم مباراة الأهلي وبيراميدز في سباق منافسات الدوري الممتاز باستاد الأهلي بالسلام، ورافقه في التواجد بالملعب أعضاء الجهاز الفني طارق مصطفى وأحمد أيوب وسيد معوض وأيمن طاهر، وشادي الجيلاني المنسق الإعلامي يأتي حضور جهاز المنتخب للمباراة في إطار خطة متابعة اللاعبين خلال الفترة الحالية استعدادا لخوض منافسات تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم بقطر.
وانتهى الشوط الأول من مباراة الأهلي وبيراميدز المقامة حالياً بإستاد الأهلي والسلام في الجولة الـ27 لبطولة الدوري المصري بالتعادل السلبي.
جاءت بدالية المباراة حماسية ونشطة للغاية من جانب الفريقين خاصة من جانب الأهلي الذي ضغط مُبكراً وأهدر طاهر محمد طاهر فرصة تسجيل هدف مُباغت للمارد الأحمر.
قبل أن يرد بيراميدز بأكثر من هجمة عن طريق أبراهيم عادل وعبد الله السعيد ورمضان صبحي.
وأشهر محمد عادل حكم المباراة بطاقة صفراء لحمدي فتحي لاعب الأهلي للخشونة مع أبراهيم دجلة في الدقيقة 21 ..أستحوذ بيراميدز على مجريات المباراة ووسط الملعب وكاد يُسجل هدفاً عن طريق رمضان صبحي ،لكن الكرة كانت ضعيفة وأمسك بها محمد الشناوي.