شكرا لقرائتكم خبر عن جماهير الأهلى تهاجم رمضان صبحى أثناء خروجه من الملعب..وحضور البدرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هاجم جمهور الاهلى المتواجد حاليا بملعب السلام رمضان صبحى لاعب فريق بيراميدز، خلال مغادرة أرض الملعب والتوجه إلى غرفة خلع الملابس بين شوطى المباراة المقامة حاليا بين الفريقين في بطولة الدورى المصرى الممتاز.

وفي ذات اللقاء حضر حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم مباراة الأهلي وبيراميدز في سباق منافسات الدوري الممتاز باستاد الأهلي بالسلام، ورافقه في التواجد بالملعب أعضاء الجهاز الفني طارق مصطفى وأحمد أيوب وسيد معوض وأيمن طاهر، وشادي الجيلاني المنسق الإعلامي يأتي حضور جهاز المنتخب للمباراة في إطار خطة متابعة اللاعبين خلال الفترة الحالية استعدادا لخوض منافسات تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم بقطر.