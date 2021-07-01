شكرا لقرائتكم خبر عن تلفزيون الخليج 365: السعيد يفاجئ لاعبى بيراميدز بطلب غريب قبل لقاء الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف أحمد عصام مقدم الاستديو التحليلي لمباراة الأهلي وبيراميدز على تلفزيون الخليج 365، تفاصيل حوار عبدالله السعيد مع لاعبي بيراميدز قبل مباراة الفريقين اليوم في الدوري الممتاز، والمقامة على ستاد الأهلي بالسلام.

وقال عصام في استديو الخليج 365: "عبدالله السعيد قائد فريق بيراميدز ولاعب الأهلي السابق، طالب زملائه بتقديم مباراة كبيرة اليوم أمام الأهلي وضرورة تحقيق الفوز للحفاظ على رقمه القياسي أمام فريقه السابق، وأوضح لزملائه أنه لم يخسر أي مباراة أمام الأحمر منذ رحيله عن الفريق."

وأضاف عصام قائلا: "وغاب عبدالله السعيد عن المباراة الأخيرة التي فاز بها الأهلي على بيراميدز 2-1 بهدفي بادجي وديانج، وفي باقي المباريات التي شارك فيها انتهت بفوز بيراميدز أو تعادل فيها الفريقين وآخرها مباراة الدور الأول التي انتهت بالتعادل السلبي."

وجاء تشكيل الأهلي امام بيراميدز اليوم كالتالي: الشناوي؛ اكرم توفيق، بدر بانون، رامي ربيعة، علي معلول؛ ديانج، السولية، حمدي؛ افشة، طاهر، شريف، وعلى مقاعد البدلاء: علي لطفي - محمود وحيد - ياسر إبراهيم - محمود عبد المنعم "كهربا" - مروان محسن - حسين الشحات - صلاح محسن - سعد سمير - جونيور أجايي

في المقابل بدأ تاكيس جونياس مدرب بيراميدز الجديدة مباراته الأولى اليوم بتشكيل يضم:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: أحمد أيمن منصور - أحمد سامي - أحمد فتحي - محمد حمدي

خط الوسط: نبيل دونجا - عبد الله السعيد - إبراهيم حسن - إيريك تراوري - رمضان صبحي

خط الهجوم: إبراهيم عادل

https://fb.watch/6tOqEOJRD0/