شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مسيرة عبد الله عبد السلام مع الفراعنة بعد إعلان الإعتزال الدولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد عبد الله عبد السلام نجم الكرة الطائرة فى النادى الأهلى من أبرز صانعى الألعاب على مدار سنوات طويلة لما حققه من إنجازات على الصعيد المحلى و الدولى .

يمتلك عبد السلام مسيرة حافلة بالإنجازات مع الفراعنة قبل إعلان اللعب الدولى مؤخرا .

و أكد عبد السلام على حصوله على لقب بطولة أفريقيا 6 مرات و2 ألعاب أفريقية وفضية ألعاب عربية ، فضلا عن المشاركة فى أولمبياد بكين 2008 .

و قال عبد السلام فى تصريح لليوم السابع أن السبب وراء إتخاذ هذا القرار، التفرغ للعائلة و أرتباطه بإجراء عملية فى حاجز الأنف تتسبب فى صعوبة التنفس .

يعد عبد الله عبد السلام أحد أفضل صانع ألعاب على مو العصور فى تاريخ الكرة الطائرة لما حققه من إنجازات قوية سواء مع الأهلى أو على صعيد رحلة الإحتراف الخارجى أو منتخب مصر .

ونجح عبد السلام هذا الموسم فى التتويج مع الأهلى بلقب الدورى الممتاز ، قبل أن يعلن عدم إنضمامه للفراعنة فى الإعداد لبطولة بولندا الدولية .

عبد الله عبد السلام فيمتلك روح القيادة والإدارة الحكيمة فى الملعب واللياقة فى حل أى أزمة تواجه اللاعبين.