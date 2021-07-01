شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد واحكم بنفسك.. هل تغاضى الحكم عن الإنذار الثانى لمدافع بيراميدز أمام الأهلى ؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أظهرت عدسة كاميرا التلفزيون لحظة تدخل أحمد أيمن منصور مدافع بيراميدز مع محمد شريف مهاجم الأهلى تحت أنظار الحكم محمد عادل دون إحتساب أى شئ فى المباراة المقامة حاليا بين الفريقين على ستاد الأهلى والسلام ضمن منافسات الجولة 27 من الدورى .

وأشهر الحكم البطاقة الصفراء الأولي لأحمد أيمن منصور فى الدقيقة 26.

وجاء تشكيل الأهلى كالتالي: حراسة المرمى: محمد الشناوي،خط الدفاع: علي معلول ورامي ربيعة وبدر بانون وأكرم توفيق،خط الوسط: أليو ديانج وعمرو السولية وحمدي فتحي،خط الهجوم: طاهر محمد طاهر وأفشة ومحمد شريف.

بينما دخل بيراميدز المباراة بالتشكيل التالي:حراسة المرمى: أحمد الشناوى،خط الدفاع: أحمد أيمن منصور - أحمد سامي - أحمد فتحي - محمد حمدي،خط الوسط: نبيل دونجا - عبد الله السعيد - إبراهيم حسن - إيريك تراوري - رمضان صبحي،خط الهجوم: إبراهيم عادل.

يحتل المارد الاحم المركز الثالث برصيد 41 نقطة بعدما لعب 19 مباراة فاز فى 12 لقاء وتعادل فى 5 مواجهات وخسر مباراتين وسجل لاعبيه 35 هدفاً وتلقت شباكه 14 هدفاً ومازال لديه سبعة مباريات مؤجلة.

بينما يحتل بيراميدز المركز الحادى عشر برصيد 34 نقطة بعد أن لعب 22 مباراة فاز فى 8 لقاءات وتعادل فى 10 مواجهات وخسر 4 مباريات وسجل لاعبيه 31 هدفاً وتلقت شباكه 26 هدفاً ومازال لديه 4 لقاءات مؤجلة