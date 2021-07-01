الجزيري: الانتماء للزمالك شرف.. وسعيد بدعم الجماهير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ رامي بشاي:

أعرب سيف الدين الجزيري مهاجم الزمالك عن سعادته البالغة بعد تفعيل تعاقده مع الزمالك حتى عام ٢٠٢٤.

وقال اللاعب في تصريحات أوردها الموقع الرسمي لناديه اليوم الخميس: "شرف لي التواجد داخل القلعة البيضاء خلال الفترة المقبلة".

وأشار الجزيري إلى أنه سيسعى خلال الفترة المقبلة ليكون على قدر الثقة والمسؤولية وأن يكون إضافة قوية للفريق، مبديًا سعادته بدعم جماهير الزمالك له.

وأتم اللاعب التونسي تصريحاته بوعد جماهير الزمالك ببذل أقصى جهده مع زملائه لحصد الألقاب خلال الفترة المقبلة، قائلاً:"نادي الزمالك كبير، وشرف لأي لاعب أن ينتمي له".

وكان الزمالك قد فعّل بند الشراء في عقد إعارة سيف الدين الجزيري من المقاولون العرب بناءً على رغبة المدير الفني للفريق باتريس كارتيرون، الذي طالب إدارة الزمالك باستمرار الجزيري مع الفريق، والتعاقد معه بشكل نهائي.