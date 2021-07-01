لحظة بلحظة.. الأهلي 2 - 1 بيراميدز.. الدوري المصري

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

سقط فريق الأهلي في فخ التعادل الإيجابي أمام نظيره بيراميدز بهدفين لكل فريق، خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس ضمن منافسات بطولة الدوري.

وبهذا التعادل رفع الأهلي رصيده إلى النقطة 42 في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري، بينما رفع بيراميدز رصيده إلى النقطة 35 في المركز الثامن.

وإليكم ملخصًا بأبرز أحداث المباراة:

بداية سريعة للشوط الأول بهجمة في الدقيقة الثانية قادها أكرم توفيق من يمين الملعب الذي أعاد الكرة على حدود منطقة جزاء بيراميدز لزميله ديانج الذي أرسل عرضية لطاهر داخل منطقة الجزاء ولكن تسديدته علت المرمى قبل أن يرد بيراميدز بعرضية في الدقيقة 4 من إبراهيم حسن قبل أن يُبعدها الشناوي ركنية نفذها بيراميدز أبعدها مُجددًا حارس الأهلي.

وعاد الأهلي لتشكيل خطورة في الدقيقة 7 بعدما حصل لاعبه طاهر محمد طاهر على خطأ بعد عرقلة نبيل دونجا لاعب بيراميدز له؛ حيث نفذّ علي معلول الركلة الحرة المباشرة طولية داخل منطقة جزاء بيراميدز ولكن حولها حمدي فتحي برأسه أعلى المرمى قبل أن يتوقف اللعب في الدقيقة 12 بعد سقوط لاعب الأهلي أكرم توفيق على الأرض في كرة مشتركة مع محمد حمدي لاعب بيراميدز استدعت نزول الجهاز الطبي لفريقه لمعالجته قبل استئناف اللعب مرة أخرى.

وكاد يُباغت بيراميدز الأهلي بتسديدة للاعبه إبراهيم عادل في الدقيقة 17 من أمام حدود منطقة جزاء محمد الشناوي ولكنها علت المرمى قبل أن يُشهر الحكم البطاقة الصفراء الأولى في الدقيقة 19 ضد لاعب الأهلي حمدي فتحي عقب مخالفة ارتكبها ضد لاعب بيراميدز إبراهيم عادل.

وبعد دقائق من سيطرة بيراميدز على الكرة سنحت له فرصة خطيرة في الدقيقة 23 حين تسلم لاعبه رمضان صبحي الكرة داخل منطقة جزاء الأهلي ولكنه سددها ضعيفة أمسك بها محمد الشناوي.

وفي الدقيقة 45 سجل محمد مجدي "أفشة" هدف التقدم للأهلي قبل أن يتم إلغائه بداعٍ التسلل قبل أن يُشهر الحكم بطاقة حمراء في الدقيقة 45+2 للاعب بيراميدز دونجا.

انطلاق الشوط الثاني بتغيير للأهلي بالدفع بحسين الشحات بدلًا من حمدي فتحي قبل أن يحصل بيراميدز على الكرة ويمرر رمضان صبحي الكرة لزميله إبراهيم عادل في الدقيقة 47 ليُسجل هدف التقدم لبيراميدز.

وردّ الأهلي سريعًا في الدقيقة 50 بهدف سجله حسين الشحات بعدما ارتدت الكرة من أحمد الشناوي حارس بيراميدز عقب تصديه لتسديدة محمد مجدي "أفشة".

وتوقف اللعب في الدقيقة 57 إثر سقوط إبراهيم عادل في كرة مشتركة مع رامي ربيعة في منتصف الملعب ليتدخل الجهاز الطبي لبيراميدز لعلاجه قبل أن يتم استئناف اللقاء.

وحصل الأهلي في الدقيقة 60 على ركلة جزاء بعد تدخل من إبراهيم حسن على طاهر محمد طاهر داخل منطقة جزاء بيراميدز سددها علي معلول بعيدًا عن مرمى أحمد الشناوي.

وأجرى تاكيس جونياس تغييرين في الدقيقة 64 بالدفع بأحمد الشيخ بدلًا من إبراهيم عادل و محمود حمادة بدلًا من عبدالله السعيد.

وحاول أكرم توفيق خلق خطورة على مرمى بيراميدز بالتسديد في الدقيقة 68 ولكن مرت على يسار مرمى أحمد الشناوي قبل أن يمرر ديانج الكرة للسولية في الدقيقة 71 الذي سدد الكرة ولكن بسهولة في يد أحمد الشناوي.

وأجرى الأهلي تبديلين بنزول محمود كهربا، وصلاح محسن، بدلا من أكرم توفيق، وطاهر محمد طاهر، فيما أجرى بيراميدز تبديلا بنزول عمر جابر بدلا من إبراهيم حسن.

وأحرز كهربا الهدف الثاني بعد ركنية حولها في شباك الشناوي، في الدقيقة 81.

وكاد صلاح محسن يُسجل الهدف الثالث للأهلي في الدقيقة 87 بعدما وصلته الكرة داخل منطقة جزاء بيراميدز ولكن تسديدته مرت بجوار القائم قبل أن يدفع تاكيس بمحمود وادي بدلًا من أحمد فتحي في الدقيقة 89 قبل أن يُسدد محمد شريف كرة وصلته أمام منطقة جزاء بيراميدز ولكن ارتطمت بالقائم في الدقيقة 90+2.

واستغل إريك تراوري في الدقيقة 90+3 ارتباك دفاع الأهلي ومحمد الشناوي وسجل هدف التعادل لبيراميدز ليدفع بيتسو موسيماني بمروان محسن في الدقيقة 90+4 بدلًا من ديانج.