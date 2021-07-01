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تشكيل بيراميدز أمام الأهلي.. "مهاجم وهمي".. والشناوي أساسيا

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:

أعلن اليوناني تاكيس جونياس المدير الفني لفريق بيراميدز، تشكيل فريقه الذي يخوض مباراة الأهلي في الدوري، والتي تنطلق في التاسعة مساء على استاد النادي الأهلي بالسلام.

ويلعب بيراميدز بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: أحمد أيمن منصور، وأحمد سامي، وأحمد فتحي، ومحمد حمدي

خط الوسط: نبيل دونجا، وعبد الله السعيد، وإبراهيم حسن، وإيريك تراوري، ورمضان صبحي

خط الهجوم: إبراهيم عادل

ويتواجد على مقاعد البدلاء في اللقاء:

شريف إكرامي - أحمد الشيخ - محمود صابر - عمر جابر - طارق طه - أحمد توفيق - محمود وادي - محمود حمادة - دودو الجباس

ويحتل بيراميدز المركز العاشر في جدول الترتيب برصيد 34 نقطة، فيما يحتل الأهلي المركز الثالث برصيد 41 نقطة.

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محمد العمدة

محمد العمدة

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