تشكيل بيراميدز أمام الأهلي.. "مهاجم وهمي".. والشناوي أساسيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:
أعلن اليوناني تاكيس جونياس المدير الفني لفريق بيراميدز، تشكيل فريقه الذي يخوض مباراة الأهلي في الدوري، والتي تنطلق في التاسعة مساء على استاد النادي الأهلي بالسلام.
ويلعب بيراميدز بالتشكيل التالي:
حراسة المرمى: أحمد الشناوي
خط الدفاع: أحمد أيمن منصور، وأحمد سامي، وأحمد فتحي، ومحمد حمدي
خط الوسط: نبيل دونجا، وعبد الله السعيد، وإبراهيم حسن، وإيريك تراوري، ورمضان صبحي
خط الهجوم: إبراهيم عادل
ويتواجد على مقاعد البدلاء في اللقاء:
شريف إكرامي - أحمد الشيخ - محمود صابر - عمر جابر - طارق طه - أحمد توفيق - محمود وادي - محمود حمادة - دودو الجباس
ويحتل بيراميدز المركز العاشر في جدول الترتيب برصيد 34 نقطة، فيما يحتل الأهلي المركز الثالث برصيد 41 نقطة.