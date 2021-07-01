الأهلي يواجه بيراميدز بثلاثي وسط.. وشريف مهاجماً

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد القادر سعيد:

يواجه الأهلي نظيره بيراميدز في مباراة الجولة 27 في الدوري الممتاز بثلاثة لاعبين في خط الوسط، حيث يبحث بيتسو موسيماني مدرب الفريق عن السيطرة على الوسط الدفاعي والهجومي.

ويلعب الأهلي بطريقة (4-3-3)، التي تتحول إلى (4-3-2-1) و (4-3-1-2) بتحول مجدي أفشة من صناع ألعاب تحت الثنائي شريف وطاهر، إلى جناح أيمن خلف شريف.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى : محمد الشناوي

خط الدفاع : أكرم توفيق - بدر بانون – رامي ربيعة – علي معلول

خط الوسط : حمدى فتحي – أليو ديانج - عمرو السولية

خط الهجوم : محمد مجدي "أفشة" – طاهر محمد طاهر - محمد شريف.

ويجلس على مقاعد البدلاء: محمود وحيد، وياسر إبراهيم، وكهربا، ومروان محسن، وحسين الشحات، وعلي لطفي، وصلاح محسن، وسعد سمير، وأجايي.

الأهلي يحتل المركز الثالث برصيد 41 نقطة جمعها من 19 مباراة، بينما يأتي بيراميدز في المركز العاشر برصيد 34 نقطة من 22 مباراة.