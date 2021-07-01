شاهد فيديو اهداف مباراة الاهلي وبيراميدز في الدوري المصري ضمن قمة مباريات اليوم الخميس 1-7-2021 لحساب الجولة 27، والتي يستضيفها ستاد السلام.

انتهت نتيجة الشوط الاول بالتعادل السبلي بين الفريقين، وشهدت الدقيقة الرابعة من الوقت محتسب بدل من ضائع طرد لاعب بيراميدز نبيل دونجا نتيجة تدخله القوي على قدم لاعب النادي الاهلي حمدي فتحي في منتصف الملعب.

ومع انطلاق الشوط الثاني افتتح بيراميدز اهداف المباراة عن طريق اللاعب ابراهبم عادل من هجمة مرتدة نموذجية بدأت من عبدالله السعيد الي رمضان صبحي الذي انطلق بسرعة كبيرة ومرر كرة جميلة وضع بها ابراهيم عادل امام الشناوي مباشرة.

وبعد مرور دقيقتين تدارك الاهلي التعادل عبر البديل حسين الشحات من متابعة جميلة لتسديدة محمد مجدي أفشة التي ارتدت من الشناوي لتجد الشحات ليسكنها الشباك بسهولة.

يستهل الاهلي مشواره في بطولة الدوري المصري بمواجهة مرتقبة أمام بيراميدز بعد غياب طويل منذ يوم 10 مايو الماضي عندما تعادل مع الزمالك 1-1 في الجولة 21 وذلك بسبب انشغاله في المسابقات الأفريقية.

يدخل الاهلي مباراة اليوم بتشكيلة مكونة من في حراسة المرمي محمد الشناوي أمامه علي معلول – رامي ربيعة – بدر بنون – أكرم توفيق وفى خط الوسط حمدي فتحي – أليو ديانج – عمر السولية – محمد مجدي أفشة ويقود خط الهجوم محمد شريف – طاهر محمد.

بينما جاءت تشكيلة الضيف بيراميدز في حراسة المرمي أحمد الشناوي أمامه محمد حمدي – أحمد أيمن – أحمد سامي – أحمد فتحي وفى خط الوسط يلعب نبيل دونجا – إبراهيم حسن – رمضان صبحي – عبدالله السعيد – إبراهيم عادل وفى المقدمة إيريك تراوري.

ويخوض النادي الاهلي لقاء بيراميدز بمعنويات مرتفعة بعد وصوله للمباراة النهائية ببطولة دوري أبطال أفريقيا بعدما أطاح بفريق الترجي التونسي من نصف النهائي بنتيجة 4-صفر في مجموع لقاءي الذهاب والعودة، ويلتقي الشياطين الحمر بنظيره كايزر تشيفز الجنوب أفريقي في المباراة النهائية الذي سيقام يوم 17 يوليو المقبل في المغرب.

في المقابل ودع بيراميدز بطولة الكونفدرالية الأفريقية على يد الرجاء المغربي الذي وصل للنهائي بركلات الترجيح حيث تعادل الفريقان في مباراة الإياب بالدار البيضاء دون أهداف، وهي نفس نتيجة مواجهة الذهاب في القاهرة، قبل أن يتفوق الرجاء (5-4) بركلات الترجيح، ويتأهل للمباراة النهائية.

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