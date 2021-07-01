يقدم لكم موقع الخليج 365 جدول مواعيد مباريات منتخب سوريا في تصفيات آسيا المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 في المرحلة الثالثة والأخيرة.

سُحبت صباح اليوم الخميس في ماليزيا، قرعة المرحلة الثالثة من تصفيات كأس العالم 2022 عن قارة آسيا، ووُضع منتخب سوريا في المجموعة الأولى رفقة 3 منتخبات عربية أخرى هم العراق والامارات ولبنان، بالاضافة إلى منتخبي ايران وكوريا الجنوبية أحد أهم القوى الكروية في القارة الصفراء على مدار السنوات الـ 20 الماضية.

وجرى توزيع المنتخبات المشاركة في الدور النهائي على مجموعتين، بحيث تضم كل مجموعة ستة منتخبات، ويتأهل إلى نهائيات كأس العالم 2022 في قطر الفريقين الحاصلين على المركزين الأول والثاني في كل مجموعة، في حين يتقابل المنتخبين الحاصلين على المركز الثالث في الملحق الآسيوي، من أجل تحديد المنتخب المتأهل إلى الملحق العالمي.

وستنطلق مباريات منتخب سوريا في المرحلة الثالثة والأخيرة المؤهلة مباشرة إلى مونديال قطر 2022، في الموافق الثاني من سبتمبر 2021 أمام منتخب إيران.

وبعد 5 أيام فقط من مواجهة منتخب إيران الصعبة، سيكون المنتخب السوري على موعد ناري جديد أمام المنتخب الاماراتي في الجولة الثانية من التصفيات يوم 7 سبتمبر.

وتاهل المنتخب السوري الى الدور الحاسم من تصفيات كأس العالم 2022 بعدما احتل صدارة المجموعة الاولي في دور مجموعات المرحلة الثانية برصيد 21 نقطة.

وحقق منتخب سوريا خلال المرحلة الثانية من تصفيات كأس العالم 2022 الفوز في سبعة مباريات على الفلبين 5-2 والمالديف 2-1 وغوام 4-0 والصين 2-1 والفلبين 1-0 والمالديف 4-0 وغوام 3-0، وتعرض لهزيمة واحدة بالجولة الأخيرة أمام المنتخب الصيني 1-3.

جدول مواعيد مباريات سوريا في تصفيات كأس العالم 2022 آسيا المرحلة الأخيرة

الجولة الأولي: 2-9-2021 | سوريا وايران

الجولة الثانية: 7-9-2021 | الامارات وسوريا

الجولة الثالثة: 7-10-2021 | سوريا وكوريا الجنوبية

الجولة الرابعة: 12-10-2021 | لبنان وسوريا

الجولة الخامسة: 11-11-2021 | سوريا والعراق

الجولة السادسة: 16-11-2021 | ايران وسوريا

الجولة السابعة: 27-1-2022 | سوريا والامارات

الجولة الثامنة: 1-2-2022 | كوريا الجنوبية وسوريا

الجولة التاسعة: 24-3-2022 | سوريا ولبنان

الجولة العاشرة: 29-3-2022 | العراق وسوريا